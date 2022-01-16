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На Донбасі виявили 275 одиниць військової техніки бойовиків

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Донбас, Неділя 16 січня 2022 12:04
На Донбасі виявили 275 одиниць військової техніки бойовиків Фото: російські танки в Донецьку (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Зокрема, за минулу добу було виявлено 275 одиниць військової техніки бойовиків РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"За минулу добу додатково виявлено і зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 275 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - уточнюється в повідомленні.

Зокрема, мова йде про десятки танків, БМП, гаубиць, самохідних артилерійських установках і комплексах РСЗВ.

Також у штабі ООС заявили про обстріл безпілотника спостерігачів ОБСЄ з боку противника в районі села Василівка.

"Під час цього польоту БПЛА СММ малого радіусу дії також піддавався впливу перешкод сигналу GPS. Крім того, БПЛА СММ малого радіусу дії відчували вплив перешкод сигналу GPS під час польотів над районами поблизу Василівки, Каштанового і Калинового", - йдеться в повідомленні.

У відомстві впевнені, що зафіксовані порушення свідчать про систематичне створення передумов для подальшої ескалації напруги на лінії зіткнення.

Нагадаємо, на Донбасі протягом доби, 15 січня, підтримувалася тиша. Обстріли з боку російських окупантів не зафіксовані.

Відзначимо, 14 січня бойовики двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Обстріли велися з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

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