Бойовики посилюють позиції на Донбасі: розмістили десятки танків і гаубиць
Бойовики посилюють свої позиції на Донбасі, розміщуючи десятки одиниць військової техніки. Організація з безпеки і співробітництва в Європі помітила танки і гаубиці окупантів, розміщені в порушення ліній відведення озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ за 15 січня.
В порушення ліній відведення бойовики розмістили 26 гаубиць і 7 танків. З них 14 самохідних гаубиць "Гвоздика" і 12 буксируваних гаубиць "Жаба" окупанти розмістили на полігоні поблизу н.п. Бугаївка в Луганській області.
Сім танків невстановленого типу повітряне спостереження ОБСЄ виявило на полігоні поблизу н.п. Новоселівка в Донецькій області.
Також ОБСЄ наголошує на непідконтрольних уряду районах за лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння 3 зенітних ракетних комплекси, 50 танків, 15 самохідних артилерійських установок і 10 буксируються артилерійських установок, розміщених на полігонах поблизу н. п. Тернове, Бугаївки, н. п. Шимшинівка, н. п. Міусинськ, а також 6 буксируються артилерійських установок на території 1 об'єкту біля н. п. Садовий.
Нагадаємо, що Росія перевіряє бойову готовність на Донбасі. Про це повідомила українська розвідка.