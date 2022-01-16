ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бойовики посилюють позиції на Донбасі: розмістили десятки танків і гаубиць

Новость на русском →
Україна, Неділя 16 січня 2022 05:23
Бойовики посилюють позиції на Донбасі: розмістили десятки танків і гаубиць Фото: бойовики розмістили танки і гаубиці на Донбасі ( facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики посилюють свої позиції на Донбасі, розміщуючи десятки одиниць військової техніки. Організація з безпеки і співробітництва в Європі помітила танки і гаубиці окупантів, розміщені в порушення ліній відведення озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ за 15 січня.

В порушення ліній відведення бойовики розмістили 26 гаубиць і 7 танків. З них 14 самохідних гаубиць "Гвоздика" і 12 буксируваних гаубиць "Жаба" окупанти розмістили на полігоні поблизу н.п. Бугаївка в Луганській області.

Сім танків невстановленого типу повітряне спостереження ОБСЄ виявило на полігоні поблизу н.п. Новоселівка в Донецькій області.

Також ОБСЄ наголошує на непідконтрольних уряду районах за лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння 3 зенітних ракетних комплекси, 50 танків, 15 самохідних артилерійських установок і 10 буксируються артилерійських установок, розміщених на полігонах поблизу н. п. Тернове, Бугаївки, н. п. Шимшинівка, н. п. Міусинськ, а також 6 буксируються артилерійських установок на території 1 об'єкту біля н. п. Садовий.

Нагадаємо, що Росія перевіряє бойову готовність на Донбасі. Про це повідомила українська розвідка.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ Донбас
NEWS
За порушення - штраф. В Україні встановлено місця, де не можна курити (повний список)
За порушення - штраф. В Україні встановлено місця, де не можна курити (повний список)
DAILY
Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України