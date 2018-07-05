Боевики разместили танки в районах населенных пунктов Круглик и Дебальцево

Боевики в очередной раз сорвали процесс разведения сил в Станице Луганской. Об этом заявила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, боевики продолжают грубо нарушать режим прекращения огня в рамках "хлебного перемирия".

"4 июля, около 16:40 боевики вели огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины, с горы Князь Игорь, что на временно неподконтрольной территории правительству Украины, чтобы 5 июля не состоялось разведения войск", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по информации миссии ОБСЕ, боевики разместили танки в районе населенного пункта Круглик, также там обнаружены САУ. Наличие танков также подтверждено в районе Дебальцево.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе ранены 4 украинских военных.

Отметим, боевики продолжают нарушать перемирие, согласованное в ходе заседания контактной группы в Минске. Режим тишины на Донбассе должен был начаться с 1 июля.