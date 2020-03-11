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Бойовики звинуватили сили ООС в обстрілі Горлівки

Новини » Надзвичайні події     11.03.2020 - 12:10
Бойовики звинуватили сили ООС в обстрілі Горлівки
Ілюстративне фото (УНІАН)

Окупанти поширили неправдиву інформацію після вчорашнього загострення

Російсько-окупаційні сили, після вчорашнього загострення на Донбасі, звинуватили українських військовослужбовців в умисному обстрілі житлових районів окупованої Горлівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

У штабі заявили, що інформація про нібито обстріл Горлівки, поширена проросійськими бойовиками, не відповідає дійсності. Командування наголошує, що все важке озброєння знаходиться у районах відведення, відповідно до мінських домовленостей.

"Зазвичай, як показує досвід бойових дій, після подібних звинувачень противник сам вдається до збройних провокацій та з важкого озброєння обстрілює житловий сектор тимчасово окупованих населених пунктів" - додали у штабі.

Бойовики звинуватили сили ООС в обстрілі Горлівки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські незаконні збройні формування зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів обстріляли житлові квартали на околицях Мар'їнки. Під ворожий обстріл потрапила загальноосвітня школа. Учнів закладу евакуювали до бомбосховища.

Також РБК-Україна писало, що проросійські бойовики здійснюють обстріли позицій українських військових з-за будинків мирного цивільного населення. У штабі ООС за допомогою геоінформаційної системи провели реконструкцію вчорашнього обстрілу поблизу Пісків.

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