Бойовики обстріляли житлові райони та позиції ООС на Донбасі: 10 бійців поранені

28 серпня бойовики порушили режим припинення вогню 18 разів, посиливши обстріли не тільки позицій ООС, а й цивільних об'єктів.

У районі Троїцького ворог обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Також окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та артилерії 122-го калібру.

"В результаті обстрілу пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає", - йдеться в повідомленні.

У бік Красногорівки бойовики тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів. А в районі Водяного біля Донецька вони обстріляли наших бійців з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також окупанти обстріляли населений пункт Травневе із застосуванням автоматичного станкового гранатомета.

"Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Гольмівський. В результаті обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Зазначена приватна територія вже вдруге протягом тижня піддається обстрілу з боку російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Недалеко від Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Невельського ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У напрямку Гранітного бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Південного - з артилерійських систем 122-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на кордоні Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів 10 українських бійців були поранені й отримали бойові травми.

"6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 - бойові травми. Поранені перебувають у лікувальних закладах, стан здоров'я захисників - задовільний", - уточнили в ООС.

Також зазначається, що наші воїни надали адекватну відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.

Крім іншого окупанти почали ранок з обстрілів і сьогодні. У районі Широкиного вони влаштували обстріл українських позицій з мінометів 120-го калібру. Поранених за сьогоднішній ранок немає.