Бойовики від ранку обстріляли українських військових біля 6 населених пунктів

Втрат серед ЗСУ від початку 24 лютого немає

На Донбасі від початку доби неділі, 24 лютого, бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових біля шести населених пунктів у районі операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у районі н.п. Водяне бойовики обстріляли наші позиції з мінометів калібру 120 мм.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

з мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Новозванівка;

з мінометів калібру 120 мм - поблизу населеного пункту Хутір Вільний;

з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП та зенітної установки ЗУ-23-22 - у районі населеного пункту Катеринівка;

з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також озброєння БМП - поблизу населеного пункту Новоолександрівка;

з мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Золоте-1.

"Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає", - додали в прес-центрі.

Що стосується минулої доби, 23 лютого, бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 8 разів. Було випущено 44 міни калібрів 120 та 82 мм.

"Також ворог вів вогонь по позиціях підрозділів наших військ із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї... Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - повідомили у штабі.

Зазначили також, що на кожен ворожий обстріл підрозділи ООС відповідали вогнем чергових вогневих засобів. У результаті, за даними розвідки, 23 лютого двох бойовиків знищено та двох поранено.

Нагадаємо, 22 лютого, бойовики 14 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. В результаті обстрілів один військових зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.