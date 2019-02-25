ГПУ передасть докази обстрілу Золотого до Гаазького суду

Фото: наслідки обстрілу Золотого (gp.gov.ua)

Українська сторона розцінила обстріл як порушення міжнародного права

Докази обстрілу Золотого Луганської області передадуть до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральну прокуратуру.

Повідомляється, що вранці 24 лютого бойовики з артилерії обстріляли Золоте. В ході огляду місця обстрілу українська сторона встановила, що зруйновано та пошкоджено 6 житлових будинків, 4 господарські будівлі та 2 транспортних засоби. За даними слідства, обстріл вівся снарядами калібру 152 мм з окупованого Первомайська.

"Приймаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Отримані докази порушення Російською Федерацією і її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права будуть передані в Міжнародний кримінальний суд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) в ході бойових дій 24 лютого загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.

Крім того, вчора вранці бойовики обстріляли українських військових біля 6 населених пунктів.