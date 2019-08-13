Бойовики обстріляли українських військових на Донбасі з гранатометів та снайперської зброї

Ілюстративне фото (ООС)

Перемир'я бойовики порушували 10 разів

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби бойовики застосували гранатомети та снайперську зброї. У результаті один український військовий дістав поранення, передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що 12 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Була також застосована снайперська зброя та великокаліберні кулемети.

Обстріли велися біля у районі населених пунктів Пищевик, Широкине, Новотроїцьке, Талаківка, Піски, Гнутове, Зайцеве, Майорськ.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню", - зазначили в ООС.

Противник вів вогонь біля Талаківки, Водяного, Гнутового.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак представив нового командувача штабу операції Об'єднаних сил Володимира Кравченка особовому складу.