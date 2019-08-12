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На Донбасі поранили одного військовослужбовця ЗСУ

Новини » Надзвичайні події    12.08.2019 - 20:18
На Донбасі поранили одного військовослужбовця ЗСУ
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі від початку доби 12 серпня збройні формування Російської Федерації та проросійські бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Бойовики обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили чотири обстріли: позицій поблизу Пищевика, двічі неподалік Широкиного з напрямку Саханки, поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська. 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції обстріляли поблизу Зайцевого. 

У наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, вчора, 11 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі  збройні формування Російської Федерації та проросійські бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного військового.

Як повідомляє РБК-Україна, на тимчасово окупованій території Донбасу адміністрації вимагають від місцевих жителів, які співпрацюють з ними, прискорити надання документів для отримання російського громадянства. У той же час управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ Росії в Ростовській області ввів посилений порядок перевірки претендентів на російські паспорти.

На Донбасі поранено українського військового Бойовики зранку двічі порушили перемир'я на Донбасі
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