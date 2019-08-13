Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе из гранатометов и снайперского оружия

Иллюстративное фото (ООС)

Боевики нарушали перемирие 10 раз

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение минувших суток боевики применили гранатометы и снайперское оружие. В результате один украинский военный получил ранения, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что 12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Были также применены снайперская оружие и крупнокалиберные пулеметы.

Обстрелы велись возле в районе населенных пунктов Пищевик, Широкино, Новотроицкое, Талаковка, Пески, Гнутово, Зайцевое, Майорск.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня", - отметили в ООС.

Противник вел огонь возле Талаковки, Водяного, Гнутового.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак представил нового командующего штаба операции Объединенных сил Владимира Кравченко личному составу.