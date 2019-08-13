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Хомчак представив на Донбасі нового командувача штабу ООС

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 06:38
Хомчак представив на Донбасі нового командувача штабу ООС
Фото: Володимир Кравченко (ООС)

Кравченко був призначений командувачем штабу ООС 5 серпня

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак представив нового командувача штабу операції Об'єднаних сил Володимира Кравченка особовому складу. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Представлення відбулося у ході робочої поїздки Хомчака на Донбас 12 серпня. Головнокомандувач ЗСУ "висловив переконання в тому, що особовий склад Об'єднаних сил на чолі із генерал-лейтенантом Кравченком надалі продовжить виконувати на високому рівні найважливіше із завдань", яке стоїть перед військовими.

Хомчак також повідомив про призначення командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Кравченко Володимир Анатолійович був призначений Командувачем штабу ООС указом предизента від 5 серпня 2019. До цього Кравченко обіймав посаду заступника начальника штабу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше п'ятий президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі Олександра Сирського.

 

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