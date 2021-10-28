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На Донбасі бойовики 7 разів порушили "тишу". Були поранені двоє військових

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Четвер 28 жовтня 2021 17:30
На Донбасі бойовики 7 разів порушили "тишу". Були поранені двоє військових Фото: на Донбасі бойовики 7 разів порушили "тишу" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби збройні формування Російської Федерації 7 разів відкрили вогонь по позиціях ООС. Внаслідок обстрілів були поранені двоє військовослужбовців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті у рамках ТКГ, проросійські бойовики сім разів порушили "тишу", а саме:

  • поблизу Луганського - обстрілювали зі станкових протитанкових гранатометів й великокаліберних кулеметів;
  • в напрямку Кримського - двічі відкрили вогонь з мінометів калібру 82 мм;
  • поблизу Красногорівки - також обстріляли з мінометів калібру 82 мм;
  • біля Новозванівки - вели вогонь зі стрілецької зброї;

Зокрема, у Луганській області було зафіксовано перетин лінії зіткнення ворожим безпілотником, ймовірно "Орлан-10".

"Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення", - пише пресслужба.

Стан здоров’я обох військових - середньої важкості.

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