Бойовики обстріляли ділянки розведення військ на Донбасі, - штаб

Провокативні обстріли в районі ділянки розведення сил на Донбасі здійснили збройні формування Російської Федерації ввечері у п'ятницю, 13 березня. Про це передає прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріл вівся цілеспрямовано в районі ділянки розведення сил №3 Богданівка-Петрівське. Бойовики застосували ручний ротитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

"Такі провокаційні дії збройних формувань Російської Федерації у зазначеному районі цілком очевидно мають на меті примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити наших захисників у зриві Мінських домовленостей", - заявили в штабі.

Нагадаємо, увечері 13 березня на Донбасі увечері п'ятниці бойовики влаштували обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Кримське. Унаслідок цього один український захисник отримав дотичне осколкове поранення голови. Потерпілий перебуває під наглядом медиків.

Додамо, голова офісу президента Ураїни Андрій Єрмак пояснив деталі зустрічі у Мінську. Зокрема, йшлося про відкриття нових місць для розведення сил і засобів, проте на сьогодні таких місць не існує.