Бойовики обстріляли Троїцьке, пошкоджена опора ЛЕП

Інформації про жертв і постраждалих серед мирного населення не надходило

Боевики в ночь на пятницу со стороны с. Калиновое (территория временно подконтрольная "ЛНР") из минометов калибра 120 мм обстреляли с. Троицкое Попаснянского района Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Украины в Луганской области на странице в Facebook.

Как сообщается, вследствие обстрелов были повреждены частные дома и опора линии электропередач,

"Вследствие обстрелов повреждены частные дома жителей по ул.Щорса. Кроме этого, по ул. Красная повреждена опора ЛЭП и электрические провода, в результате чего жители двух улиц Щорса и Красная остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступало, отмечают в полиции.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции ГУНП в Луганской области.

"Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК Украины "Террористический акт", - говорится в сообщении.

Фото: последствия обстрелов в Луганской области (facebook.com/policeLG)

Напомним, согласно информации секретаря СНБО Александра Турчинова, за пять лет война на Донбассе унесла жизни 13 тыс. украинцев.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас вполне реальна угроза полномасштабной войны с Россией. Он отметил, что проводятся военные подготовки противника вблизи государственной границы Украины в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и в анексованому Крыму.