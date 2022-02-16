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Бойовики чотири рази обстрілювали позиції ООС на Донбасі

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Донбас, Середа 16 лютого 2022 07:31
Бойовики чотири рази обстрілювали позиції ООС на Донбасі Фото: бойовики чотири рази обстрілювали позиції ООС на Донбасі (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Анна Полисученко

Упродовж минулої доби, 15 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. 2 з них здійснювались із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

В напрямку села Лобачеве російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік села Оріхове збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників із застосуванням мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Станиці Луганської окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

По околицях Станиці Луганської російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає.

Завдяки зусиллям воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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