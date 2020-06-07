Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

На Донбасі бойовики обстріляли сили ООС з великокаліберних кулеметів у районі Луганського. Обстріл відбувся після опівночі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Вказано, що від початку поточної доби, станом на 12.00, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку.

"Одразу після опівночі, протягом 20 хвилин, противник вів обстріл з великокаліберних кулеметів по українських захисникам в районі Луганського. Прицільним вогнем у відповідь наші мужні воїни припинили збройні провокації окупантів", - зазначається у повідомленні.

При цьому за поточну добу немає бойових втрат серед наших захисників.

Нагадаємо, на Донбасі 6 червня збройні формування РФ 13 раз порушили режим припинення вогню: у результаті обстрілів чотири бійці ООС дістали поранення, а один - бойове травмування.

Як писало РБК-Україна, бойовики нікого не пропускають на підконтрольну Україні територію, у тому числі обмежують в'їзд на окуповані території представників міжнародних організацій.

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Автор: Юлия Струк