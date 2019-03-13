Бойовики обстріляли школу в Золотому-5

Бойовики обстріляли будівлю школи вночі 11 березня

На Донбассе боевики обстреляли школу в населенном пункте Золотое-5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 12 марта в населенном пункте Золотое-5, на неподконтрольной правительству территории, команда СММ видела пробоины в оконных рамах с западной стороны школы на улице Мира. Патруль ОБСЕ проинформировал о том, что одна из пробоин была на первом этаже здания, две - на втором и еще одна - на третьем.

По оценке Миссии, повреждения в школе возникли недавно и были вызваны огнем из стрелкового оружия. Директор учебного заведения сообщила СММ, что здание школы было обстреляно ночью 11 марта.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило СММ ОБСЕ ноту из-за нарушения вооруженными формированиями России режима прекращения огня и попросило дать им оценку ситуации на Донбассе.

Добавим, что с полуночи 8 марта на Донбассе начало действовать соглашение о режиме тишины, которое было согласовано подгруппой по безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию.