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Бойовики обстріляли школу на Донбасі, прокуратура відкрила справу

Новини » Надзвичайні події     03.04.2020 - 18:28
Бойовики обстріляли школу на Донбасі, прокуратура відкрила справу
Фото: на місці обстрілу в Новотошківському (lug.gp.gov.ua)

Під обстріл бойовиків потрапила територія школи у Новотошківському

У Луганській області прокуратура відкрила провадження за фактом обстрілу пришкільної території проросійськими бойовиками у Новотошківському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури області.

За даними відомства, 1 квітня незаконні збройні формування обстріляли пришкільну територію та житловий сектор Новотошківського. Один зі снарядів розірвався в безпосередній близькості приміщення школи.

"У ході огляду місця події встановлено, що обстріл здійснено з боку незаконних збройних формувань РФ із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Один зі снарядів розірвався на пришкільній території, в безпосередній близькості від приміщення навчально-виховного комплексу та на відстані менш як 10 метрів від п’ятиповерхового житлового будинку", - розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України, тобто порушення законів та звичаїв війни. Дії бойовиків суперечать статті 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року та статті 25 Гаазької конвенції 1907 року.

Нагадаємо, у березні проросійські бойовики обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї житлові квартали на околицях Мар'їнки. Під обстріл потрапила загальноосвітня школа. Школярів та персонал школи довелося евакуювати до бомбосховища.

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