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Боевики обстреляли школу на Донбассе, прокуратура открыла дело

Новости » Происшествия     03.04.2020 - 18:28
Боевики обстреляли школу на Донбассе, прокуратура открыла дело
Фото: на месте обстрела в Новотошковском (lug.gp.gov.ua)

Под обстрел боевиков попала территория школы в Новотошковском

В Луганской области прокуратура открыла производство по факту обстрела пришкольной территории пророссийскими боевиками в Новотошковском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

По данным ведомства, 1 апреля незаконные вооруженные формирования обстреляли пришкольную территорию и жилой сектор Новотошковского. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от помещения школы.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что обстрел произведен со стороны незаконных вооруженных формирований РФ с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Один из снарядов разорвался на пришкольной территории, в непосредственной близости от помещения учебно-воспитательного комплекса и на расстоянии менее 10 метров от пятиэтажного жилого дома", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что прокуратура начала уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть нарушение законов и обычаев войны. Действия боевиков противоречат статье 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и статьи 25 Гаагской конвенции 1907 года.

Напомним, в марте пророссийские боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия жилые кварталы на окраинах Марьинки. Под обстрел попала общеобразовательная школа. Школьников и персонал школы пришлось эвакуировать в бомбоубежище.

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