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Бойовики обстріляли позиції ООС біля Новотошківського

Новини » Надзвичайні події    27.01.2019 - 13:58
Бойовики обстріляли позиції ООС біля Новотошківського
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

У неділю, 27 січня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано один обстріл позицій українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як повідомляється, бойовики з використанням автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське.

"Станом на зараз втрат у лавах Об’єднаних силах немає, ситуація на лінії зіткнення повністю контрольована українськими військовими", - зазначили у відомстві.

Карта ООС на 27 січня

Ситуація на Донбасі станом на 27 січня 2019

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 26 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових. Жоден військовий з підрозділів ООС в результаті обстрілів не постраждав.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 26 січня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують розміщувати важке озброєння і військову техніку з порушенням встановлених ліній відведення.

Додамо, що 26 січня пункти пропуску на Донбасі перетнули 36,7 тисяч осіб та 4,5 тисяч транспортних засобів. Наразі всі КПВВ вздовж лінії зіткнення працюють у штатному режимі.

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