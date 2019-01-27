Бойовики обстріляли позиції ООС біля Новотошківського

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

У неділю, 27 січня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано один обстріл позицій українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як повідомляється, бойовики з використанням автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське.

"Станом на зараз втрат у лавах Об’єднаних силах немає, ситуація на лінії зіткнення повністю контрольована українськими військовими", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 27 січня 2019

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 26 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових. Жоден військовий з підрозділів ООС в результаті обстрілів не постраждав.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 26 січня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують розміщувати важке озброєння і військову техніку з порушенням встановлених ліній відведення.

Додамо, що 26 січня пункти пропуску на Донбасі перетнули 36,7 тисяч осіб та 4,5 тисяч транспортних засобів. Наразі всі КПВВ вздовж лінії зіткнення працюють у штатному режимі.