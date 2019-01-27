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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    27.01.2019 - 09:52
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі КПВВ на лінії зіткнення працюють у штатному режимі

За минулу добу, 26 січня, пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 36 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

В прикордонній службі повідомляють, що усі пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення були відкриті за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі. Вранці 27 січня на в’їзд та виїзд знаходилось така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/60, "Мар’їнка" - 30/55, "Новотроїцьке" - 30/40, "Гнутове" - 10/15.

За минулу добу пункти в'їзду-виїзду перетнули 36,7 тис. осіб та 4,5 тис. транспортних засобів.

  • "Майорське" – 8860 осіб та 1000 транспортних засобів;
  • "Мар’їнка" – 8166 осіб та 1318 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" – 7425 осіб та 1420 транспортних засобів;
  • "Гнутове" – 3580 осіб та 805 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" – 8658 осіб.

Нагадаємо, що протягом 25 січня пункти пропуску на Донбасі перетнули 41,8 тис. осіб та 4,6 тис. транспортних засобів.

Додамо, що протягом минулої доби, 26 січня, бойовики 10 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових не зафіксовано.

 

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