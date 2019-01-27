Бойовики за добу 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, чотирьох окупантів знищено, двох поранено

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 26 січня російські окупаційні війська десять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі зафіксовано один випадок застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Зокрема, зазначається, що у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли по українських позиціях велися: з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Водяне; з гранатометів та великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу селища Широкине; з великокаліберних кулеметів - поблизу Невельського; з гранатометів - біля Новоселівки Другої.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Кримське; з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Катеринівка; з гранатометів - поблизу селища Старий Айдар; з автоматичних гранатометів - поблизу населеного пункту Луганське", - також йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 26 січня чотирьох окупантів було знищено та двох поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі продовжують наражати мирних жителів на небезпеку на контрольних пунктах в'їзду-виїзду.