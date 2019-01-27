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Бойовики на Донбасі продовжують порушувати лінію відведення важкого озброєння

Новини » Суспільство    27.01.2019 - 12:14
Бойовики на Донбасі продовжують порушувати лінію відведення важкого озброєння
Фото: російська техніка (mil.ru)

СММ ОБСЄ зафіксувала розміщення шести самохідних гаубиць недалеко від селища Мирне

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують розміщувати важке озброєння і військову техніку з порушенням встановлених ліній відведення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, моніторинг відведення озброєння показує, що важке озброєння і військова техніка збройних формувань Російської Федерації продовжує розміщуватись з порушенням встановлених ліній відведення.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 26 січня, 25 січня спостерігачі Місії в непідконтрольних владі України південно-західних районах Луганської області зафіксували розміщення шести самохідних гаубиць (2С1 Гвоздика, 122 мм) недалеко від селища Мирне.

Крім того, з боку російсько-окупаційних військ тривають факти відсутності в місцях постійного зберігання важкого озброєння за межами відповідних ліній відведення в непідконтрольному владі України районі Луганської області. Так, 25 січня, спостерігачі СММ в черговий раз відзначили, що до цих пір не вистачає семи буксируються гаубиць.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил Донбасі 26 січня російські окупаційні війська десять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі зафіксований один випадок застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Теми: Новини ООС
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