Бойовики обстріляли позиції ООС біля Авдіївки

У зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чергове порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Обстріл стався в районі Авдіївки.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

Повідомляється, що за сьогодні зафіксовано один обстріл українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації.

"Близько 10:00 супротивник зробив кілька черг із стрілецької зброї в районі Авдіївки. Враховуючи провокаційних характер обстрілу, українські військові вогонь не відкривали. Бойових втрат немає", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора у Донецькій області на міні підірвалися українські військові, в результаті події загинув один боєць і ще один отримав поранення.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в рамках підготовки до засідання Тристоронньої контактної групи передала ОБСЄ оновлений список на обмін полоненими.

"Зараз ми чекаємо, що з тієї сторони нададуть свій узгоджений список і потім ОБСЄ повинна визначитися, коли може технічно вже проводитися обмін", - сказав президент.