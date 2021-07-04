ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міномети, протитанкові комплекси та гранатомети: на Донбасі за добу 14 обстрілів

Новость на русском →
Донбас, Неділя 04 липня 2021 08:07
Міномети, протитанкові комплекси та гранатомети: на Донбасі за добу 14 обстрілів Фото: на Донбасі за добу 14 обстрілів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

За минулу добу, 3 липня, проросійські бойовики на Донбасі 14 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти застосовували проти української армії заборонену мінськими угодами зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування операції Об'єднаних сил.

Випадки порушення перемир'я зафіксували поблизу населених пунктів Невельське, Чермалик, Опитне, Золоте-4, Новотошківське, Світлодарськ, Піски, Водяне, Авдіївка та Катеринівка.

Окупаційні війська обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали.

Крім того, бойовики вже тричі порушували "тишу" з початку 4 липня. Обстріли з використанням гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї зафіксували біля Водяного на Приазов'ї, та Авдіївки. Обійшлося також без втрат.

На обстріли противника українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС Донбас обстрел сводка бойовики
NEWS
Міномети, протитанкові комплекси та гранатомети: на Донбасі за добу 14 обстрілів
Міномети, протитанкові комплекси та гранатомети: на Донбасі за добу 14 обстрілів
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні