Доба на Донбасі: бойовики відкривали вогонь на восьми напрямках, загинув військовий
Протягом минулої доби на Донбасі зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. Загинув український військовослужбовець.
Так, поблизу населеного пункту Піски противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.
"Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.
Неподалік Гнутового бойовики двічі обстрілювали українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.
Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстрілювали наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Старогнатівки – зі стрілецької зброї.
Поблизу Новгогородського ворог обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1.
Неподалік Золотого-4 російські найманці здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Біля Широкиного російські окупанти обстрілювали наших військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі Красногорівки був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 27 червня зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню поблизу селища Шуми.