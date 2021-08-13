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Окупанти обстріляли Невельське, обійшлося без втрат з боку ЗСУ

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Невельське, П'ятниця 13 серпня 2021 17:31
Окупанти обстріляли Невельське, обійшлося без втрат з боку ЗСУ Фото: бойовики обстріляли Невельське на Донбасі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики обстріляли сьогодні українські позиції поблизу населеного пункту Невельське. Інших порушень режиму припинення вогню на Донбасі з початку доби не зафіксували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування операції Об'єднаних сил.

Бойовики вели вогонь по околицях Невельського з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Українські військовослужбовці в результаті ворожого обстрілу не постраждали.

Підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь на провокації ворога. Про дії окупантів українська сторона повідомила представників моніторингової місії ОБСЄ.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - заявили у штабі.

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