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Оккупанты обстреляли Невельское, обошлось без потерь со стороны ВСУ

Новина українською →
Невельское, Пятница 13 августа 2021 17:31
Оккупанты обстреляли Невельское, обошлось без потерь со стороны ВСУ Фото: боевики обстреляли Невельское на Донбассе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Невельское. Других нарушений режима прекращения огня на Донбассе с начала суток не зафиксировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование операции Объединенных сил.

Боевики вели огонь по окрестностям Невельского из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военнослужащие в результате вражеского обстрела не пострадали.

Подразделения Объединенных сил открывали огонь в ответ на провокации врага. О действиях оккупантов украинская сторона уведомила представителей мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - заявили в штабе.

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