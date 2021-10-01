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Бойовики обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки: пошкоджено будинки мирних жителів

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Донбас, П'ятниця 01 жовтня 2021 15:18
Бойовики обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки: пошкоджено будинки мирних жителів Фото: бойовики обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У п'ятницю, 1 жовтня, проросійські бойовики відкрили мінометний вогонь по житлових районах Авдіївці. Пошкоджено будинки мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).

"В черговий раз ЗС РФ провели злочинний обстріл мирного населення вздовж лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 1 жовтня з боку позицій російських збройних сил, які знаходяться в районі тимчасово окупованої Ясинуватої, був проведений обстріл населеного пункту Авдіївка. Противник застосував міномети калібру 120-мм.

Українська сторона зафіксувала і задокументувала наслідки обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки. Зокрема, пошкодження отримали приватний житловий будинок по вулиці Колосова і розташовані поруч з ним господарські будівлі.

"Втрат серед цивільного населення немає", - уточнили в ООС.

На опублікованих пресцентром фотографіях видно розбиті вікна житлового будинку і зібрані українськими представниками СЦКК осколки мінометних мін.

Фото: бойовики обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки (facebook.com/pressjfo.news)

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Авдіївка Донбас ООС
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