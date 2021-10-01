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Боевики обстреляли из минометов жилые районы Авдеевки: повреждены дома мирных жителей

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Донбасс, Пятница 01 октября 2021 15:18
Боевики обстреляли из минометов жилые районы Авдеевки: повреждены дома мирных жителей Фото: боевики обстреляли из минометов жилые районы Авдеевки (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В пятницу, 1 октября, пророссийские боевики открыли минометный огонь по жилым районам Авдеевке. Повреждены дома мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"В очередной раз ВС РФ провели преступный обстрел мирного населения вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 октября со стороны позиций российских вооруженных сил, которые находятся в районе временно оккупированной Ясиноватой, был произведен обстрел населенного пункта Авдеевка. Противник применил минометы калибра 120-мм.

Украинская сторона зафиксировала и задокументировала последствия обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки. В частности, повреждения получили частный жилой дом по улице Колосова и расположенные рядом с ним хозяйственные постройки.

"Потерь среди гражданского населения нет", - уточнили в ООС.

На опубликованных пресс-центром фотографиях видны разбитые окна жилого дома и собранные украинскими представителями СЦКК осколки минометных мин.

Фото: боевики обстреляли из минометов жилые районы Авдеевки (facebook.com/pressjfo.news)

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Авдеевка Донбасс ООС
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