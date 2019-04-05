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Бойовики обстріляли з кулемета безпілотник ОБСЄ

Новини » Надзвичайні події    05.04.2019 - 16:14
Бойовики обстріляли з кулемета безпілотник ОБСЄ
Фото: безпілотник ОБСЄ (flickr.com/osce_smmu)

Безпілотник обстріляли 20 березня

У п'ятницю, 5 квітня, з території ОРДЛО обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter організації.

У ОБСЄ повідомили, що у безпілотник стріляли з великокаліберного кулемета біля непідконтрольного Довгого 20 березня.

Зазначимо, сьогодні бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка", унаслідок чого поранення отримав український військовослужбовець. Пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ "Мар'їнка" рішенням штабу ООС тимчасово призупинено. Введено режим "червоний".

Раніше повідомлялось, що бойовики на Донбасі продовжують глушити безпілотники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. За даними звіту СММ ОБСЄ від 7 лютого, 5 лютого при здійсненні контрольного польоту над тимчасово непідконтрольними влади України районами Луганської області безпілотник дальнього радіусу дії Місії тимчасово втрачав сигнал GPS. Порушення в роботі сталося, по всій видимості, через глушіння з боку окупантів. До цього бойовики на Донбасі пригрозили збивати безпілотники ОБСЄ.

 

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