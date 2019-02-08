На Донбасі бойовики глушили сигнал безпілотника ОБСЄ

Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Бойовики продовжують перешкоджати роботі міжнародних спостерігачів

Бойовики на Донбасі продовжують глушити безпілотники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Українська сторона СЦКК повідомила, що збройні формування РФ і їх найманці на Донбасі продовжують перешкоджати роботі міжнародних спостерігачів.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 7 лютого, 5 лютого при здійсненні контрольного польоту над тимчасово непідконтрольними влади України районами Луганської області безпілотник дальнього радіусу дії Місії тимчасово втрачав сигнал GPS. Порушення в роботі сталося, по всій видимості, через глушіння з боку окупантів.

Нагадаємо, в районі Золотого Луганської області патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапив під обстріл. П'ятеро співробітників місії ОБСЄ на двох броньованих автомобілях знаходилися поблизу блокпосту Збройних сил України приблизно в 300 метрах на північ від ділянки розведення сил і засобів в районі Золотого. У проміжок між 10:25 та 10:30 вони почули п'ять вибухів на відстані близько 2-3 км. В 10:30, коли спостерігачі сіли в автомобілі, вони почули ще три вибухи в безпосередній близькості - близько 70-100 метрів. Вибухи супроводжувалися полум'ям, димом з розльотом сажі та снігу.

До цього бойовики на Донбасі пригрозили збивати безпілотники ОБСЄ.