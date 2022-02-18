ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Донецька залізниця потрапила під артобстріл бойовиків. Рух потягів обмежили

Новость на русском →
Скотувата, П'ятниця 18 лютого 2022 12:55
Донецька залізниця потрапила під артобстріл бойовиків. Рух потягів обмежили Фото: Донецька залізниця потрапила під артобстріл бойовиків (facebook.com/DonetskRailway)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 18 лютого вранці російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з артилерії поблизу залізничної станції Скотувата. Через що рух приміських та вантажних поїздів до станції Фенольна обмежено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької залізниці.

"Близько 8 години ранку, неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл. Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в прес-службі, усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв.

"У зв’язку з непередбачуваною ситуацією та можливими новими обстрілами, Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна", - попередив перевізник.

Нагадаємо, вчора на Донбасі почалась нова фаза загострення: під обстріл окупантів потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, у тому числі дитячий садок у Станиці Луганській, в результаті є постраждалі серед мирних жителів.

Додамо, за словами глави Міноборони Олексія Резнікова, за минулу добу, ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 з забороненої зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Скотоватая Бойовики на Донбасі
NEWS
Загострення на Донбасі. Бойовики за добу 60 разів порушили "тишу", зранку знову стріляють
Загострення на Донбасі. Бойовики за добу 60 разів порушили "тишу", зранку знову стріляють
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі