Донецька залізниця потрапила під артобстріл бойовиків. Рух потягів обмежили

Сьогодні, 18 лютого вранці російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з артилерії поблизу залізничної станції Скотувата. Через що рух приміських та вантажних поїздів до станції Фенольна обмежено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької залізниці.

"Близько 8 години ранку, неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл. Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в прес-службі, усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв.

"У зв’язку з непередбачуваною ситуацією та можливими новими обстрілами, Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна", - попередив перевізник.

Нагадаємо, вчора на Донбасі почалась нова фаза загострення: під обстріл окупантів потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, у тому числі дитячий садок у Станиці Луганській, в результаті є постраждалі серед мирних жителів.

Додамо, за словами глави Міноборони Олексія Резнікова, за минулу добу, ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 з забороненої зброї.