Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі воїна
Фото: стало відомо ім'я загиблого на Донбасі воїна (Віталій Носач, РБК-Україна)
На Донбасі загинув український військовий. Стало відомо ім'я загиблого.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Львівської ОДА.
Як повідомила місцева влада, 30 серпня поблизу Попасної в Луганській області загинув Роман Задорожний - військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.
Раніше повідомлялось, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, 30 серпня. В результаті обстрілів окупантів один український боєць загинув, ще двоє отримали поранення й травми.