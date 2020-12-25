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Бойовики обстріляли приватний сектор на Донбасі

Донбас, П'ятниця 25 грудня 2020 22:55
Бойовики обстріляли приватний сектор на Донбасі
Фото: двір, куди потрапила міна (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Російські збройні формування обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне Донецької області. Бойовики гатили з міномета калібру 120 мм.

Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил.

Одна з мін потрапила у двір місцевих жителів. Ніхто з цивільних не постраждав.

Про інцидент повідомили представникам ОБСЄ через Спільний центр з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Раніше повідомлялось, що 25 грудня бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Жертв і постраждалих серед українських військових не було.

Нагадаємо, після поранення військового біля Шумів українська сторона направила ноту в Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Обстріл стався близько 16 години дня в четвер, 24 грудня.

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