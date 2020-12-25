Боевики обстреляли частный сектор на Донбассе

Фото: двор, куда попала мина (facebook.com/pressjfo.news)

Российские вооруженные формирования обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное Донецкой области. Боевики стреляли из миномета калибра 120 мм.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Одна из мин попала во двор местных жителей. Никто из гражданских не пострадал.

Об инциденте сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Ранее сообщалось, что 25 декабря боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Жертв и пострадавших среди украинских военных не было.

Напомним, после ранения военного возле Шумов украинская сторона направила ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Обстрел произошел около 16 часов дня в четверг, 24 декабря.