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Боевики обстреляли частный сектор на Донбассе

Донбасс, Пятница 25 декабря 2020 22:55
Боевики обстреляли частный сектор на Донбассе
Фото: двор, куда попала мина (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Российские вооруженные формирования обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное Донецкой области. Боевики стреляли из миномета калибра 120 мм.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Одна из мин попала во двор местных жителей. Никто из гражданских не пострадал.

Об инциденте сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Ранее сообщалось, что 25 декабря боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Жертв и пострадавших среди украинских военных не было.

Напомним, после ранения военного возле Шумов украинская сторона направила ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Обстрел произошел около 16 часов дня в четверг, 24 декабря.

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