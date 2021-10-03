ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Гради, танки, зенітні комплекси: бойовики стягнули військову техніку, порушивши домовленості

Новость на русском →
Україна, Неділя 03 жовтня 2021 03:56
Гради, танки, зенітні комплекси: бойовики стягнули військову техніку, порушивши домовленості Фото: бойовики стягують військову техніку на Донбасі ( facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики розміщують військову техніку на Донбасі, порушуючи домовленості. Десятки одиниць військової техніки окупантів помітили спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 2 жовтня.

Спостерігачі зафіксували десятки одиниць військової техніки, які стягнули бойовики в порушення ліній відведення та поза виділеними місцями зберігання озброєння. Серед неї танки,"Гради", зенітні ракетні комплекси, гаубиці та міномети.

В порушення ліній відведення на полігоні поблизу н.п. Бугаївка бойовики розмістили 24 гаубиці, 6 протитанкових гармат і 2 реактивні системи залпового вогню "Град". Цю техніку помітив безпілотник ОБСЄ.

Також за лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 15 танків (Т-72Б - 1 од., Т-64Б - 9 од., невстановленого типу — 5 од.), 5 зенітних ракетних комплексів ("Стріла-10" - 4 од, "Оса" - 1 од.) і 3 міномета "Сани" 120-го калібру на вищезгаданому полігоні.

Крім того, безпілотник ОБСЄ засік 1 танк (Т-72Б) на території об'єкта поблизу житлового кварталу в непідконтрольному уряду Перевальську (Луганська область).

Нагадаємо, що бойовики обстріляли з мінометів Авлеевку. В результаті постраждали житлові будинки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
"Слуги народу" зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова
"Слуги народу" зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо