Бойовики обстрілювали позиції ООС із забороненої зброї

З початку доби 19 листопада збройні формування Росії десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, п'ять з них із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС .

Так, три ворожі обстріли були зафіксовані в напрямку Мар'їнки. Окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Також у бік населеного пункту Лопаскине бойовики здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

У районі Причепилівки ворожі окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Катеринівки російські найманці вели обстріл двічі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Пісків противник задіяв станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, в напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь міномети калібру 120 мм.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Командування і особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили окупаційні війська припинити обстріли.