Бойовики обстрілювали позиції ООС із забороненої зброї
З початку доби 19 листопада збройні формування Росії десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, п'ять з них із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Так, три ворожі обстріли були зафіксовані в напрямку Мар'їнки. Окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та 120 мм.
Також у бік населеного пункту Лопаскине бойовики здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
У районі Причепилівки ворожі окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Поблизу Катеринівки російські найманці вели обстріл двічі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Біля Пісків противник задіяв станкові протитанкові гранатомети.
Крім того, в напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь міномети калібру 120 мм.
"В результаті ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Командування і особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили окупаційні війська припинити обстріли.
Нагадаємо, за минулу добу, 18 листопада, бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі.