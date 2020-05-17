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Бойовики протягом 20 хвилин обстрілювали позиції ООС біля Авдіївки

Новини » Надзвичайні події     17.05.2020 - 13:25
Бойовики протягом 20 хвилин обстрілювали позиції ООС біля Авдіївки
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Внаслідок обстрілів бойовиків один український військовослужбовець дістав бойове поранення

Бойовики на Донбасі обстрілювали українські позиції протягом 20 хвилин біля Авдіївки. Всього від початку доби було здійснено два обстріли.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, рівно о 06.00 зі сторони н.п. Каштанове противник відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, витративши 20 боєприпасів, а також здійснив кілька десятків автоматних черг. Обстріл тривав двадцять хвилин.

Крім того, бойовики за деякий час після першого обстрілу відкрили вогонь повторно на цьому напрямку, випустивши ще дві міни калібру 82 мм та ввівши у дію гранатомети АГС та РПГ. Українські військові відреагували на агресію черговими вогневими засобами, чим змусили окупантів відмовитися від подальшого ведення вогню.

Як зазначається, внаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець Збройних сил України дістав бойове поранення та був евакуйований з передових позицій до військового госпіталя, де наразі отримує медичну допомогу.

Нагадаємо, 16 травня на Донбасі були зафіксовані 2 порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. В результаті ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасбойовикиООС
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