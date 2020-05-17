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Бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції ООС з початку доби, один поранений

Новини » Надзвичайні події     17.05.2020 - 08:22
Бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції ООС з початку доби, один поранений
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Противник двічі обстріляв українські позиції біля Авдіївки

Бойовики на Донбасі з початку поточної доби, 17 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" двічі обстріляли позиції операції Об'єднаних сил біля Авдіївки. Один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.

Як повідомляється, бойовики стріляли з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

"Українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на окупованій території Донбасу. Звідки вівся вогонь по спостерігачах - в ОБСЄ не повідомляють.

Також РБК-Україна писало, що 16 травня на Донбасі були зафіксовані 2 порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. В результаті ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали. Окупаційні сили застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Донбасобстрел
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