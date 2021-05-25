Бойовики обстрілювали позиції ООС на Донбасі з гранатометів і мінометів
У вівторок, 25 травня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики двічі обстрілювали українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані в районі селища Новгородське. Окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.
Крім того, бойовики обстрілювали українські позиції в напрямку селища Водяне. Російсько-окупаційні війська застосували автоматичні та ручні протитанкові гранатомети.
"Бойових втрат серед особового складу союзників через обстріли противника немає", - йдеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
Нагадаємо, за минулу добу, 24 травня, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Крім того, днями в результаті обстрілів бойовиків один український військовий отримав поранення.