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Боевики обстреливали позиции ООС на Донбассе из гранатометов и минометов

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Донбасс, Вторник 25 мая 2021 17:31
Боевики обстреливали позиции ООС на Донбассе из гранатометов и минометов Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 25 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики дважды обстреливали украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы в районе поселка Новгородское. Оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, боевики обстреливали украинские позиции в направлении поселка Водяное. Российско-оккупационные войска применили автоматические и ручные противотанковые гранатометы.

"Боевых потерь среди личного состава союзников из-за обстрелов противника нет", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, за минувшие сутки, 24 мая, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, на днях в результате обстрелов боевиков один украинский военный получил ранение.

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