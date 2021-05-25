Боевики обстреливали позиции ООС на Донбассе из гранатометов и минометов
Во вторник, 25 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики дважды обстреливали украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы в районе поселка Новгородское. Оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Кроме того, боевики обстреливали украинские позиции в направлении поселка Водяное. Российско-оккупационные войска применили автоматические и ручные противотанковые гранатометы.
"Боевых потерь среди личного состава союзников из-за обстрелов противника нет", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Напомним, за минувшие сутки, 24 мая, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Кроме того, на днях в результате обстрелов боевиков один украинский военный получил ранение.