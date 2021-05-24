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Бойовики обстрілювали Донбас з гранатометів і мінометів: український боєць отримав поранення

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Україна, Понеділок 24 травня 2021 08:01
Бойовики обстрілювали Донбас з гранатометів і мінометів: український боєць отримав поранення Фото: бойовики обстріляли Донбас з гранатометів і мінометів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових 23 травня 6 разів. В результаті один український військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

Зокрема повідомляється, що в районі Авдіївки противник використовував міномети 120-го калібру. А біля населеного пункту Новгородське - міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети.

Також біля Гранітного ворог застосував великокаліберні кулемети і станкові протитанкові гранатомети. Біля Світлодарська бойовики обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Старогнатівка найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В результаті один український боєць отримав поранення осколками.

"В результаті обстрілу позицій українських захисників один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника – задовільний", - йдеться в повідомленні.

В ООС повідомляють, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК..

Крім того, станом на сьогоднішній ранок зафіксували ще одне порушення режиму припинення вогню. В районі населеного пункту Невельського ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Нагадаємо, бойовики обстріляли цивільних на Донбасі. Вони потрапили в будинок з мінометів 120 калібру.

Раніше повідомлялося, що бойовики поранили українського воїна на Донбасі. По позиціях українських військових стріляв снайпер.

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