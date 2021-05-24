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Боевики обстреливали Донбасс из гранатометов и минометов: украинский боец получил ранение

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Украина, Понедельник 24 мая 2021 08:01
Боевики обстреливали Донбасс из гранатометов и минометов: украинский боец получил ранение Фото: боевики обстреляли Донбасс из гранатометов и минометов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 23 мая 6 раз. В результате один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В частности сообщается, что в районе Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра. А у населенного пункта Новгородское - минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы.

Также возле Гранитного враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы. Возле Светлодарска боевики обстреливали позиции ООС из автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Старогнатовка наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате один украинский боец получил ранение осколками.

"В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В ООС сообщают, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро зафиксировали еще одно нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Невельского враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Напомним, боевики обстреляли гражданских на Донбассе. Они попали в дом из минометов 120 калибра.

Ранее сообщалось, что боевики ранили украинского воина на Донбассе. По позициям украинских военных стрелял снайпер.

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