Бойовики знову порушили перемир'я на Донбасі, Україна вогонь не відкривала

Фото: український військовий (РБК-Україна)

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі бойовики в черговий раз порушили перемир'я. Українська сторона не відкривала вогонь у відповідь.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, в цілях провокації противник зі стрілецької зброї обстріляв українські позиції в районі Катеринівки.

"На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. На збройну провокацію підрозділи Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що сапери сьогодні розмінували майже 2 гектари території в прифронтовому районі та вилучили 34 вибухонебезпечних предмета.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні ООС на Донбасі український військовий побив товариша по службі, після чого облив його маслом для бензопил і підпалив.

Також стало відомо, що Служба безпеки України оголосила в міжнародний розшук трьох бойовиків "ДНР".