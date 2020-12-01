Боевики снова нарушили перемирие на Донбассе, Украина огонь не открывала

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе боевики в очередной раз нарушили перемирие. Украинская сторона не открывала ответный огонь.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что сегодня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, в целях провокации противник из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции в районе Катериновки.

"На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина. На вооруженную провокацию подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что саперы сегодня разминировали почти 2 гектара территории в прифронтовом районе и изъяли 34 взрывоопасных предмета.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС на Донбассе украинский военный избил сослуживца, после чего облил его маслом для бензопил и поджег.

Также стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в международный розыск трех боевиков "ДНР".