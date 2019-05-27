Бойовики накрили мінометним вогнем позиції ООС під Зайцевим

На Донбасі з початку поточної доби, 27 травня, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли на Луганському напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Міноборони.

Повідомляється, що з 5:30 більш півгодини супротивник з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілював наші позиції поблизу населеного пункту Погоди.

З 8:45 до 9:20 окупанти з боку шахти Гагаріна з гранатометів різних систем і стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил в районі Південного.

Відзначимо, що жоден з українських військовослужбовців протягом поточної доби не загинув і не був поранений.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 26 травня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, ніхто з українських військових не постраждав.

Додамо, російські збройні формування 24 травня обстріляли житлові будинки населеного пункту Верхнеторецкое в Донецькій області.