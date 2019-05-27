Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС возле Зайцево

На Донбассе с начала текущих суток, 27 мая, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили два обстрела на Луганском направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Минобороны.

Сообщается, что с 5:30 более получаса противник из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал наши позиции вблизи населенного пункта Зайцево.

С 8:45 до 9:20 оккупанты со стороны шахты Гагарина из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе Пивденного.

Отметим, что ни один из украинских военнослужащих в течение текущих суток не погиб и не был ранен.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, никто из украинских военных не пострадал.

Добавим, российские вооруженные формирования 24 мая обстреляли жилые дома населенного пункта Верхнеторецкое в Донецкой области.