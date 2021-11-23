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Бойовики почали масштабні військові навчання на Донбасі 

Автор: Марія Кучерявець

Війська РФ нарощують бойову підготовку на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Вони почали масштабні навчання із залученням резервістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"22 листопада у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів “силових структур” і окупаційних адміністрацій", - йдеться в повідомлені.

За інформацією розвідки, контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

"Проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ для підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі 7 разів обстріляли позиції українських військових. В результаті цих обстрілів два бійці отримали поранення.

Додамо, також бойовики обстріляли село в Луганській області з мінометів. Через що пошкоджено будинки, лінія електропередач, транспортний засіб.

Зазначимо, що за даними розвідки, Росія зосередила понад 92 000 військових навколо кордонів України та готується до нападу наприкінці січня-початку лютого.

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Донбас