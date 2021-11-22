ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Обстріл Новозванівки кваліфікували як порушення законів війни

Новость на русском →
Донбас, Понеділок 22 листопада 2021 17:34
Обстріл Новозванівки кваліфікували як порушення законів війни Фото: наслідки обстрілу Новозванівки (gp.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Луганська обласна прокуратура кваліфікувала обстріл Новозванівки минулого тижня як порушення законів і звичаїв війни. За даним фактом заведено кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора

Повідомляється, що в ніч з 19 на 20 листопада 2021 року незаконні збройні формування здійснили мінометний обстріл прифронтового селища Новозванівка Сєвєродонецького району.

"В результаті пошкоджені вікна, стіни, паркани і дахи п'яти житлових будинків, будівля сільгосппризначення, транспортний засіб, а також лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.

На місці слідчі виявили осколки боєприпасів, випущених з міномета калібру 122 мм. Прокуратура зазначає, що такі дії становили пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення. Це вказує на порушення законів і звичаїв війни з боку бойовиків, підконтрольних Російській Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу Новозванівки і Катеринівки в Луганській області були зруйновані житлові будинки.

А обстріли населених пунктів на Донбасі 7 листопада кваліфікували як теракти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Бойовики на Донбасі
NEWS
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
DAILY
Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ